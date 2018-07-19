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В новом фильме Джеймс Бонд сразится с соперником из России

19 Июля 2018 в 15:39
В новом фильме Джеймс Бонд сразится с соперником из России

У спецагента Джеймса Бонда впервые за последние 20 лет будет русский противник. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники. По данным издания, кинопродюсеры в данный момент подыскивают для съемок в очередной серии «бондианы» выходца из России или с Балкан. Для него отводится роль «харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.

Русской станет и подруга агента 007.

25-я серия картины о Бонде должна появиться в прокате в конце 2019 года. В качестве режиссера приглашен Дэнни Бойл, главного героя сыграет Дэниэл Крейг. Главную песню для картины запишет Дуа Липа, пишет «Газета.ру».

В последний раз персонаж из России появлялся в фильме «бондианы» «И целого мира мало» в 1999 году.

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