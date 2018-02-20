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В Новгородской произошел крупный пожар на птицефабрике

20 Февраля 2018 в 23:47
В Новгородской произошел крупный пожар на птицефабрике

Крупный пожар на птицефабрике холдинга «Белгранкорм» в н.п. Переезд Крестецкого района ликвидирован, сообщает региональное Главное управление МЧС.

Днем загорелся одноэтажный металлический ангар, где стояли стеллажи для птицы. Пожар был локализован в 15.55 мск на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара завершилась к 20.00 мск. В результате пожара здание уничтожено полностью, спасено складское здание.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Агрохолдинг был создан в 1998 году.

В декабре 1987 года в Ракитянском районе Белгородской области было введено в строй крупнейшее в России предприятие, специализированное на производстве комбикормов для рыбоводческих хозяйств — «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (БЭЗРК). В январе 1998 года началась интеграция комбикормовых и животноводческих производств Белгородской области — было создано дочернее предприятие завода ООО «Белгранкорм». Создан современный птицеводческий комплекс в Новгородской области при дочернем предприятия нашей компании «Белгранкорм - Великий Новгород» мощностью 72 тыс. тонн мяса птицы. Он включает в себя инкубатор, три бройлерных площадки и производство по забою и глубокой переработке птицы.


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