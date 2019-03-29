В Норвегии готовы просить помощи России в случае ЧС

Норвегии придётся обращаться за помощь российских спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. О нехватки собственных ресурсов северного королевства на этот случай поведал местным СМИ глава комитета по предупреждению ЧС провинции Финнмарк Ронни Шелдеруп.

Как отмечают «Известия» , по признанию чиновника, Норвегии не хватает спасательных вертолетов, в то время, как Российская Федерация располагает соответствующим парком винтокрылых машин на Кольском полуострове.

Именно вертолёты могут сыграть важную роль в ликвидации последствий возможной серьёзной аварии, приводит мнение главы комитета РЕН ТВ . Кроме того, по словам Шелдерупа, придётся задействовать и другую российскую технику.

Наихудшим возможным развитием событий он назвал крупное кораблекрушение или пожар на судне в районе северного побережья Норвегии.