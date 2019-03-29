В Норвегии готовы просить помощи России в случае ЧС

Норвегии придётся обращаться за помощь российских спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. О нехватки собственных ресурсов северного королевства на этот случай поведал местным СМИ глава комитета по предупреждению ЧС провинции Финнмарк Ронни Шелдеруп.
Как отмечают «Известия», по признанию чиновника, Норвегии не хватает спасательных вертолетов, в то время, как Российская Федерация располагает соответствующим парком винтокрылых машин на Кольском полуострове.
Именно вертолёты могут сыграть важную роль в ликвидации последствий возможной серьёзной аварии, приводит мнение главы комитета РЕН ТВ. Кроме того, по словам Шелдерупа, придётся задействовать и другую российскую технику.
Наихудшим возможным развитием событий он назвал крупное кораблекрушение или пожар на судне в районе северного побережья Норвегии.