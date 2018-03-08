В Нижнем Новгороде рекордно поздравили женщин с 8 марта

Рекорд России установлен в Нижнем Новгороде, где в поздравительном флешмобе к 8 марта приняли участие 728 мужчин.

Как сообщается на официальной страничке акции в соцсети «ВКонтакте», участники собрались на Чкаловской лестнице, выполненной в форме восьмерки, и выстроились по обе ее стороны.

«Живую открытку» с высоты птичьего полета заснял квадрокоптер, а специально приглашенный эксперт зафиксировал достижение в «Книгу рекордов России».





Стоит сказать, что акция проходит уже во второй раз. В этом году в ней приняли участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, глава города Нижнего Новгорода Владимир Панов и председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

Ранее свои поздравления россиянкам по случаю 8 марта сделали хоккеисты ЦСКА, которые запустили в сети ледовый флешмоб – проехались на арене «восьмеркой». Эстафету переняли игроки других команд. Аналогичный поздравительный ролик выложили хоккеисты нижегородского «Торпедо».

А в Красноярске на железнодорожном вокзале в честь праздника прошел концерт с участием творческих коллективов. В программе были музыкальные номера, а также конкурсы и викторины.