Пятница
09 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

В Нижнем Новгороде рекордно поздравили женщин с 8 марта

8 Марта 2018 в 14:45
В Нижнем Новгороде рекордно поздравили женщин с 8 марта

Рекорд России установлен в Нижнем Новгороде, где в поздравительном флешмобе к 8 марта приняли участие 728 мужчин.

Как сообщается на официальной страничке акции в соцсети «ВКонтакте», участники собрались на Чкаловской лестнице, выполненной в форме восьмерки, и выстроились по обе ее стороны.

«Живую открытку» с высоты птичьего полета заснял квадрокоптер, а специально приглашенный эксперт зафиксировал достижение в «Книгу рекордов России».


Стоит сказать, что акция проходит уже во второй раз. В этом году в ней приняли участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, глава города Нижнего Новгорода Владимир Панов и председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

Ранее свои поздравления россиянкам по случаю 8 марта сделали хоккеисты ЦСКА, которые запустили в сети ледовый флешмоб – проехались на арене «восьмеркой». Эстафету переняли игроки других команд. Аналогичный поздравительный ролик выложили хоккеисты нижегородского «Торпедо».

А в Красноярске на железнодорожном вокзале в честь праздника прошел концерт с участием творческих коллективов. В программе были музыкальные номера, а также конкурсы и викторины.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.