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В Нижегородской области ведутся поиски пропавшей девочки

20 Августа 2018 в 22:43
В Нижегородской области ведутся поиски пропавшей девочки

Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения девятилетней девочки в Нижегородской области, сообщает региональный Следком.

Девочка с разрешения бабушки ушла гулять в городе Богородск Нижегородской области. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Проводятся поисковые мероприятия, В поисках пропавшей девочки задействованы квадрокоптеры, а также водолазная группа.

Девочка ранее никогда не уходила, конфликтов в семье не было, передает РИА «Новости».

Богородск — город (до 1923 года — село) в России, административный центр Богородского муниципального района Нижегородской области. Расположен в 28 километрах к юго-западу от Нижнего Новгорода, на автомобильной дороге Р125.

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