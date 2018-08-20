В Нижегородской области ведутся поиски пропавшей девочки

Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения девятилетней девочки в Нижегородской области, сообщает региональный Следком.

Девочка с разрешения бабушки ушла гулять в городе Богородск Нижегородской области. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Проводятся поисковые мероприятия, В поисках пропавшей девочки задействованы квадрокоптеры, а также водолазная группа.

Девочка ранее никогда не уходила, конфликтов в семье не было, передает РИА «Новости».

Богородск — город (до 1923 года — село) в России, административный центр Богородского муниципального района Нижегородской области. Расположен в 28 километрах к юго-западу от Нижнего Новгорода, на автомобильной дороге Р125.