В Нижегородской области образовалась карстовая воронка

Огромный карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров появился на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области, сообщили корреспонденту РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления МЧС. До ближайшего населенного пункта два километра, угрозы жилым домам нет, передает РИА «Новости».



Карстовая воронка — наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы. Изучением карстовых воронок занимается карстоведение.

Несколько лет назад сообщалось, что карстовые провалы образовались в окрестностях деревни Коробково близ Мурома (Владимирская область), в семи километрах от зоны предполагаемого строительства Нижегородской атомной электростанции.