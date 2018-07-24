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В Нижегородской области образовалась карстовая воронка

24 Июля 2018 в 22:44
В Нижегородской области образовалась карстовая воронка

Огромный карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров появился на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области, сообщили корреспонденту РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления МЧС. До ближайшего населенного пункта два километра, угрозы жилым домам нет, передает РИА «Новости».

Карстовая воронка — наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы. Изучением карстовых воронок занимается карстоведение.

Несколько лет назад сообщалось, что карстовые провалы образовались в окрестностях деревни Коробково близ Мурома (Владимирская область), в семи километрах от зоны предполагаемого строительства Нижегородской атомной электростанции.

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