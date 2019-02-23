Суббота
23 февраля
USD 65.51
EUR 74.33
Горячие новости

В Нигерии состоятся отложенные выборы

23 Февраля 2019 в 00:42
В Нигерии состоятся отложенные выборы

Нигерия готовится к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти в субботу в конкурентной борьбе действующего главы государства Мухаммаду Бухари и представляющего оппозицию бывшего вице-президента Атику Абубакара.

Почти 120 тысяч избирательных участков начнут свою работу в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и окончат в 14:00 (16:00 мск). В выборах смогут принять участие более 84 млн избирателей, передает ТАСС.

Всеобщие выборы в Нигерии должны были состояться 16 февраля 2019 года, но за несколько часов до старта голосования председатель Избирательной комиссии Нигерии  Махмуд Якубу объявил, что президентские выборы в стране отложены до 23 февраля. Перенос выборов связан с трудностями, возникшими при доставке на участки избирательных бюллетеней.

Теперь все препятствия устранены.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.