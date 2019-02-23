В Нигерии состоятся отложенные выборы

Нигерия готовится к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти в субботу в конкурентной борьбе действующего главы государства Мухаммаду Бухари и представляющего оппозицию бывшего вице-президента Атику Абубакара.

Почти 120 тысяч избирательных участков начнут свою работу в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и окончат в 14:00 (16:00 мск). В выборах смогут принять участие более 84 млн избирателей, передает ТАСС.

Всеобщие выборы в Нигерии должны были состояться 16 февраля 2019 года, но за несколько часов до старта голосования председатель Избирательной комиссии Нигерии Махмуд Якубу объявил, что президентские выборы в стране отложены до 23 февраля. Перенос выборов связан с трудностями, возникшими при доставке на участки избирательных бюллетеней.

Теперь все препятствия устранены.