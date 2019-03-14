В Нигерии растет число погибших при обрушении школы

Число погибших при обрушении здания школы в Нигерии увеличилось до восьми, сообщает РИА «Новости».

Трехэтажное здание обрушилось, более 100 человек оказались под завалами. Удалось спасти 37 человек.

Спасательная операция продолжается, полиция также следит за ситуацией.

Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии, был столицей страны до 12 декабря 1991 года, потом столица была перенесена в город Абуджу

Имея население более 13 миллионов человек и около 21 млн в агломерации, Лагос является крупнейшим городом страны и Африки.

Сейчас город занимает практически всю территорию штата Лагос и состоит из большого числа районов, соединённых и разделённых между собой автомагистралями.