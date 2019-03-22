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В Нигерии началась эпидемия кори

22 Марта 2019 в 22:59
В Нигерии началась эпидемия кори

Органы здравоохранения Нигерии сообщили, что в штате Борно в последние дни была зафиксирована эпидемия кори. В настоящее время от нее скончались 13 детей.

Эпидемия затронула 25 районов штата. По состоянию на 21 марта, в штате было выявлено 4693 случая заражения людей корью, сообщает «Синьхуа».

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

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