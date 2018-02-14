В Нигерии десятки школьников погибли в результате ДТП

Дорожно-транспортное происшествие в северном штате Кано унесло жизни 22 школьников и водителя перевозившего их автобуса, который столкнулся с грузовиком.

Ученики направлялись на экскурсию, в ходе которой они должны были посетить редакцию местной радиостанции. Автобус и грузовик столкнулись из-за того, что водители обеих машин не рассчитали свои маневры, стараясь объехать выбоину на дороге, передает ТАСС.

Штат Кано - самый населённый штат Нигерии. Административный центр штата — город Кано. Штат Кано был образован 27 мая 1967 года в ходе реформы административного деления Нигерии, разделившей страну на 12 штатов. До этого территория штата входила в состав Северной области. В 1991 году из состава штата Кано выделился штат Джигава.