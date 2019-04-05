В нидерландском Эйндховене – стрельба. Есть пострадавшие

На улице нидерландского Эйндховена слышна стрельба. Как отмечает RT, ссылаясь на местные СМИ, в ходе инцидента один человек получил серьёзное ранение. Район, где были слышны выстрелы, в настоящий момент оцеплен. Там работают сотрудники полиции. Кроме того, меры безопасности усилены в ближайших кварталах. Поиски стрелка продолжаются.

Между тем, ранее НСН сообщала, что террорист, устроивший стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, будет приговорен к пожизненному заключению. Об этом заявил вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс. Он подчеркнул, что террорист проведёт остаток жизни в одиночной камере.

Как напоминает Ura.ru, 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. Их жертвами стали 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.