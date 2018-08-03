В Нидерландах задержан подозреваемый в связи с ИГ россиянин

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Подозреваемого в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» россиянина задержали в аэропорту Амстердама. Подозреваемым является 29-летний Юсуп Б., который якобы посылал в Сирию деньги для поддержки ИГ, передает РИА Новости



Информацию о задержании предоставили в генеральной прокуратуре Берлина. В ведомстве также уточнили, что инцидент произошел 2 августа. Известно, что подозреваемый не обращался за помощью в посольство России в Нидерландах, отмечает RT. Если окажется, что мужчина действительно россиянин, то ему будет оказана соответствующая помощь, пишет Ura.ru.

Ранее в Московской области бизнесмена приговорили к колонии за помощь брату-боевику ИГ, пишет Газета.ру.