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В Независимом топливном союзе спрогнозировали рост цен на бензин

25 Октября 2018 в 15:36
В Независимом топливном союзе спрогнозировали рост цен на бензин
ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Цены на бензин до конца года могут вырасти на 2-3 рубля. С таким предположением выступил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, сообщает РБК. В настоящий момент стоимость бензина АИ-92 составляет 42,09 рублей за литр, а АИ-95 – 45,75 рублей за литр, сообщает « Русская планета».

Напомним, ранее в Центробанке пообещали, что до конца 2018 года дизельное топливо и бензин не будут дорожать.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН назвал меры, которые сдержат рост цен на топливо.

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