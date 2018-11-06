В немецком суде тело пенсионера пролежало три дня

В Германии 70-летний пенсионер – жертва мошенников - пришел в суд в немецком городе Киль дать показания и скончался. Его тело три дня пролежало в кабинке туалета.

В суде рассматривали дело о серии подставных ДТП. Но процесс отложили - на него не явился обвиняемый и свидетель.

Пенсионеру пытался дозвониться судья, однако никто не поднимал трубку. В полицию также никто не обращался с заявлением о пропаже человека.

Только через три дня охранник обратил внимание на закрытую кабинку в туалете. Когда он открыл дверь, то обнаружил тело мужчины в сидячем положении и вызвал полицию. Судмедэксперты полагают, что смерть наступила в результате сердечного приступа, передает metronews.ru.

Как ранее сообщала НСН, одного из главарей криминального мира Владимира Вагина, известного под кличкой «Вагон», нашли мёртвым в камере исправительной колонии № 11 Пермского края в Ныробе. В протоколе причиной смерти 54-летнего Вагина записано самоубийство. В октябре 2015 года Владимир Вагин был приговорен судом в Нижнем Новгороде за покушение на убийство к заключению на один год, девять месяцев в колонии-поселении. В марте 2016 года суд апелляционной инстанции заменил наказание на 7,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. Это был уже девятый срок заключения Вагина.