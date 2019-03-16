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В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

16 Марта 2019 в 17:15
В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

В небе над Эвенкийским автономным округом в Красноярском краем было замечено небесное тело. По предварительным данным речь идет о полете метеорита. Очевидцы запечатлели на видео момент его падения.

Полет метеорита был записан на камеру авторегистратора. На записи видно, как светящееся небесное тело пролетает над населенным пунктом, оставляя за собой след, и исчезает в темноте.

Пока не уточняется, является ли небесное тело, упавшее в районе Тулы, метеоритом. Сообщается, что добраться к месту падения пока не удалось из-за труднодоступности местности. Разрушений зафиксировано не было.

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