В НАТО прокомментировали курс Украины на вступление в Альянс

НАТО проявляет твердую солидарность с Украиной в вопросе ее вступления в Альянс, об этом заявил официальный представитель блока в ответ на запрос Федерального агентства новостей.

При этом он предпочел не называть даже приблизительные сроки возможного присоединения Украины к НАТО, а также не стал отвечать на вопросы об условиях, которые Киеву еще предстоит выполнить.

7 февраля большая часть депутатов Верховной рады Украины проголосовала за изменения в конституции страны, закрепляющие курс на членство в Европейском союзе и НАТО.

Между тем, аналогичные по масштабу ожиданий «исторические решения» принимаются в Киеве начиная с 1991 года, когда Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества.

После событий Евромайдана новые власти Украины отменили внеблоковый статус государства и вновь повели государство в сторону Североатлантического блока. В 2017 году членство в НАТО как один из внешнеполитических приоритетов Украины было даже закреплено законодательно.

Запад обманул Украину и оставил ее наедине со своими проблемами. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами», — сказал экс-министр.

По его словам, западные страны будут использовать Незалежную в качестве «раздражителя для Востока», а членство Украины в Евросоюзе и НАТО является «болтовней». При этом Червоненко также выразил сожаление, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз.

О том, что Киев ошибся в своем предположении, что Запад поддержит Украину в конфликте с Москвой, ранее НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Отметим, что Червоненко заявил, что Украина должна «перестать унижаться перед Западом» и вновь начать диалог с Россией, так как без нее стране грозит экономический крах. Его мнение в беседе с НСН поддержал украинский политолог Александр Семченко.



Организация Североатлантического договора— военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиту от неё.

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объёма.