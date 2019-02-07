Четверг
07 февраля
USD 65.67
EUR 74.77
Горячие новости

В НАТО прокомментировали курс Украины на вступление в Альянс

7 Февраля 2019 в 21:07
В НАТО прокомментировали курс Украины на вступление в Альянс

НАТО проявляет твердую солидарность с Украиной в вопросе ее вступления в Альянс, об этом заявил официальный представитель блока в ответ на запрос Федерального агентства новостей.

При этом он предпочел не называть даже приблизительные сроки возможного присоединения Украины к НАТО, а также не стал отвечать на вопросы об условиях, которые Киеву еще предстоит выполнить.

7 февраля большая часть депутатов Верховной рады Украины проголосовала за изменения в конституции страны, закрепляющие курс на членство в Европейском союзе и НАТО.

Между тем, аналогичные по масштабу ожиданий «исторические решения» принимаются в Киеве начиная с 1991 года, когда Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества.

После событий Евромайдана новые власти Украины отменили внеблоковый статус государства и вновь повели государство в сторону Североатлантического блока. В 2017 году членство в НАТО как один из внешнеполитических приоритетов Украины было даже закреплено законодательно.

Запад обманул Украину и оставил ее наедине со своими проблемами. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами», — сказал экс-министр.

По его словам, западные страны будут использовать Незалежную в качестве «раздражителя для Востока», а членство Украины в Евросоюзе и НАТО является «болтовней». При этом Червоненко также выразил сожаление, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз.

О том, что Киев ошибся в своем предположении, что Запад поддержит Украину в конфликте с Москвой, ранее НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Отметим, что Червоненко заявил, что Украина должна «перестать унижаться перед Западом» и вновь начать диалог с Россией, так как без нее стране грозит экономический крах. Его мнение в беседе с НСН поддержал украинский политолог Александр Семченко.

Организация Североатлантического договора— военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиту от неё.

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объёма.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.