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В «Натали Турс» прояснили информацию о приостановке деятельности туроператора

14 Августа 2018 в 12:13
В «Натали Турс» прояснили информацию о приостановке деятельности туроператора
ФОТО: РИА Новости

В компании «Натали Турс» назвали сообщения о приостановке деятельности компании некорректными. Как отмечает RT, по словам главы туроператора Владимира Воробьева, закрыт только официальный сайт, чтобы не вводить в заблуждение туристов. Он отметил, что может предоставить всё ту же информацию, что и ранее: об аннуляции и остановке продаж туров.

Как напоминает РЕН ТВ, ранее сегодня на сайте туроператора появилось сообщение о том, что он «приостановил свою операционную деятельность». В ассоциации «Турпомощь» подчеркнули, что соответствующего заявления от компании не получали.

Из-за низких финансовых показателей «Натали Турс» прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Неаполь, Римини и ряд других городов. Аннуляция туров коснулась порядка 30 тысяч человек, подчёркивает Ura.ru.

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