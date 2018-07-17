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В «Нафтогазе» ответили на условия Путина по транзиту через Украину

17 Июля 2018 в 08:37
В «Нафтогазе» ответили на условия Путина по транзиту через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы сохранить транзит газа через Украину при условии урегулирования спора между компаниями в Стокгольмском арбитраже, пишет RT. Об этом российский президент сообщил в ходе совместной пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки. 

По словам Путина, во время обсуждения нового газопровода «Северный поток-2» президент Трамп выразил обеспокоенность исчезновением транзита через Украину. Путин заверил американского коллегу, что Россия намерена продлить транзитный контракт, срок которого истекает в следующем году, при условии урегулирования спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде.

В ответ коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в арбитраже уже были урегулированы два спора между компаниями, и суть проблемы заключается в отказе «Газрома» выплачивать компенсацию, предписанную судом, сообщает Газета.ру.

Напомним, на пресс-конференции в Хельсинки президент Трамп заявил, что, несмотря на его предыдущие заявления и сообщения СМИ, вопрос об участии Германии в «Северном потоке-2» должен решаться самой страной. По его словам, это может быть не в их интересах, но «это их решение», отмечает Утро.ру.

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