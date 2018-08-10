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В Мытищах задержан раздавивший пешеходов водитель автобуса

10 Августа 2018 в 11:27
В Мытищах задержан раздавивший пешеходов водитель автобуса

29-летний водитель автобуса, наехавший вечером 9 августа на пешеходов в Мытищах, задержан. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств. Ему грозит два года тюрьмы.

Авария произошла накануне. Водитель автобуса наехал на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Трое человек пострадали, они были доставлены в больницу. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщает Life.ru.

Ранее сообщалось, что причиной произошедшего мог стать отказ тормозов. В сети также появилось видео ДТП.



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