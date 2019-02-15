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В Мытищах на малышей упала ледяная глыба

15 Февраля 2019 в 23:42
В Мытищах на малышей упала ледяная глыба

В подмосковных Мытищах с крыши жилого дома на ул. Мира глыба льда упала на двоих детей возрастом около года, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

Дети госпитализированы.

Ведется следствие.

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