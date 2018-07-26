В мяче, подаренным Трампу Путиным, нашли спецустройство

Опасения американских сенаторов относительно наличия специального устройства в мяче с символикой чемпионата мира-2018, который Владимир Путин преподнёс президенту США Дональду Трампу на встрече в Хельсинки, частично подтвердились. Агентство Bloomberg сообщает, что на поверхности мяча можно рассмотреть логотип, сигнализирующий о наличие микроустройства связи.

На официальном сайте производителя - компании Adidas – отмечается, что все мячи для мирового первенства в России снабжены специальными чипами. Они позволяют с помощью приложения, в частности просматривать на смартфонах видеоролики футболистов, принимать участие в конкурсах болельщиков, сообщает РИА Новости.

Само устройство не может передавать информацию, а чтобы его активировать, гаджет надо вплотную приблизить к мячу. Сделать это можно, например, в магазине. Таким образом чип выполняет только рекламную функцию. В то же время, как отмечает RT , производитель не стал отвечать на вопросы, можно ли с помощью чипа организовать хакерскую атаку.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что презент российского лидера был проверен на безопасность по стандартной процедуре, предусмотренной для таких случаев.