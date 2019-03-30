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В МВД Украины поступило более 150 заявлений о нарушении «дня тишины»

30 Марта 2019 в 19:30
В МВД Украины поступило более 150 заявлений о нарушении «дня тишины»

Полиция Украины получила 159 заявлений о фактах нарушения режима «дня тишины» накануне выборов президента страны . Об этом заявил 30 марта заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой.

«В «день тишины» в полицию уже поступило 159 заявлений о нарушении избирательного законодательства. 79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других факта», - процировала пресс-служба слова Ярового.

Он отметил, что проверке подвергаются 100 процентов сообщений, в том числе поступающие на «горячую линию», МВД, через СМИ, соцсети и другие.

По данным МВД, охраной безопасности участков будут заниматься свыше 39 тысяч сотрудников. В зону ох ответственности попали 29 866 комиссий.

В воскресенье, 31 марта, состоятся выборы президента Украины. Лидером соцопросов является шоумен Владимир Зеленский, чей рейтинг составил 30%. На втором месте действующий президент Петр Порошенко (около 17% голосов поддержки), на третьем лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5% голосов). Всего на пост главы государства на украине претендуют 39 кандидатов.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН назвал условия выхода Владимира Зеленского во второй тур президентских выборов на Украине.

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