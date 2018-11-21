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В МВД назвали причину обрушения моста в Воронежской области

21 Ноября 2018 в 19:54
В МВД назвали причину обрушения моста в Воронежской области

Автомобильный мост в Воронежской области рухнул из-за тяжести проезжавших по нему двух грузовиков. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталья Куликова. Она уточнила, что в момент ЧП по мосту через реку Савала проезжали два гружёных автомобиля МАЗ с прицепами. На мосту проходили ремонтные работы.

В результате обрушился пролёт и находящиеся на мосту грузовики полетели в реку, передает RT.

Сообщалось, что в результате крушения моста пострадали шесть человек, в их числе три водителя и трое рабочих.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал о причинах обрушения автомобильного моста 9 октября в Амурской области.

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