В МВД назвали причину обрушения моста в Воронежской области

Автомобильный мост в Воронежской области рухнул из-за тяжести проезжавших по нему двух грузовиков. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталья Куликова. Она уточнила, что в момент ЧП по мосту через реку Савала проезжали два гружёных автомобиля МАЗ с прицепами. На мосту проходили ремонтные работы.

В результате обрушился пролёт и находящиеся на мосту грузовики полетели в реку, передает RT.

Сообщалось, что в результате крушения моста пострадали шесть человек, в их числе три водителя и трое рабочих.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал о причинах обрушения автомобильного моста 9 октября в Амурской области.