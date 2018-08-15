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В МВД Италии назвали количество жертв обрушения моста в Генуе

15 Августа 2018 в 07:11
В МВД Италии назвали количество жертв обрушения моста в Генуе

В результате обрушения моста в Генуе на северо-западе Италии погиб 31 человек, заявили в министерстве внутренних дел страны. Личности пяти погибших не установлены, пишет газета Corriere della Sera.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о 22 погибших и 16 пострадавших. Из них девять находились в тяжелом состоянии, по данным премьера, передает RT.

Напомним, утром 14 августа обрушился автомобильный мост во время ремонтных работ. В момент происшествия на нем находились 35 легковых автомобилей и три грузовика, пишут Известия. Сообщается, что россиян среди пострадавших нет.

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