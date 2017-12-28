В мурманском порту произошел разлив нефтепродуктов

У причала №41 второго грузового района АО «Мурманский морской рыбный порт» произошел нефтеразлив, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

По его данным, для ликвидации нефтеразлива привлечен спасательный катер «Маркаб» морской спасательной службы Росморречфлота.

«По предварительной информации, розлив произошел при бункеровке транспорта «FRIO Vladivostok» танкером «Kord Wind», - сообщил пресс-секретарь рыбного порта Алексей Бакуменко.

Мурманский морской порт — один из крупнейших незамерзающих портов в России. К порту приписаны все атомные ледоколы России. 15 октября 2010 года Мурманск был официально объявлен особой экономической зоной. Основная цель — создание мощной транспортно-торговой инфраструктуры, привлечение инвестиций и в конечном итоге развитие социальной сферы.

Мурманский порт состоит из трёх частей: Рыбный порт, Торговый порт и Пассажирский.