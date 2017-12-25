В «Мострансавто» рассказали о водителе автобуса, съехавшего в пешеходный переход

Водитель автобуса, который врезался в толпу людей в подземном пешеходном переходе в Москве, работает в «Мострансавто» с 2000 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В «Мострансавто» также отметили, что водитель 1959 года рождения имеет российское гражданство.
В настоящий момент водитель задержан. Он утверждает, что перепутал педали газа и тормоза.
Напомним, при въезде автобуса в подземный пешеходный переход возле метро «Славянский бульвар» в Москве погибли пять человек.