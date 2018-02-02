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В Москву вылетела делегация МИД КНДР

2 Февраля 2018 в 10:07
В Москву вылетела делегация МИД КНДР
Фото: deita.ru

Для проведения консультаций в российском Министерстве иностранных дел в столицу России вылетела делегация МИД КНДР во главе с руководителем первого департамента Европы Им Чхон Илем. Отмечается, что стороны в ходе предстоящей встречи намерен обсудить план совместных мероприятий к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между странами, сообщает RT.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал о знакомстве с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет Газета.ру.

 Представительные делегации РФ и КНДР неоднократно совершали двусторонние визиты, отмечает ТАСС. 

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