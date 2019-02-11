В Москву идет весеннее тепло

Среда, 13 февраля, станет самым теплым днем на этой неделе в российской столице, прогнозируют в центре погоды «Фобос». При этом, как отмечает АГН «Москва» , все ближайшие рабочие дни в столичном регионе будет пасмурно и промозгло.

В среду столбики термометров приблизятся к отметке +3 °С, а количество выпавших осадков превысит более 1/3 месячной нормы. С четверга начнется небольшое похолодание, и к выходным будет до – 1 °С.

Сегодня в Москве без существенных осадков и до 2 градусов выше нуля. Ветер юго-западный: 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.