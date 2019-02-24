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В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова

24 Февраля 2019 в 17:42
В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова

По заявлению пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, акция памяти политика Бориса Немцова завершилась спокойно.

«Нарушений и задержанных нет, все прошло спокойно. Безопасность обеспечивали Росгвардия, полиция и дружинники»,- заявили в пресс-службе.

Около шести тысяч участников шествия прошли согласованным маршрутом от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. В марше памяти принимали участие представители российской оппозиции.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

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