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В Москве зафиксированы восьмибалльные пробки

19 Июля 2018 в 20:05
В Москве зафиксированы восьмибалльные пробки

Пробки в Москве оцениваются в восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы зафиксированы на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Рублево-Успенском, Боровском, Ленинградском, Киевском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, основных набережных, на улицх Варварка, Солянка, Большая Лубянка, Маросейка, Тверская, Большая Никитская, на Новой площади, передает Агентство «Москва».

В столичном регионе идет дождь, что традиционно сказывается на загруженности дорог.

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