В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны

В Москве сегодня, 18 марта, зафиксирован самый теплый день с начала весны в этом году. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что к 3 часам дня температура воздуха в столице достигла 7 градусов тепла, сообщает АГН «Москва». Уточняется, что максимальные значения были зафиксированы на метеостанции ВДНХ.

Специалист уточнила, что предыдущий температурный максимум в этом году в Москве был установлен 9 марта. Тогда температура воздуха составила 6,5 градусов со знаком плюс.

Ранее НСН сообщило, что в Москве ожидается бурное таяние снега, а температура воздуха во вторник, 19 марта, достигнет отметки в 9 градусов выше ноля.