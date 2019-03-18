Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны

18 Марта 2019 в 16:28
В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны

В Москве сегодня, 18 марта, зафиксирован самый теплый день с начала весны в этом году. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что к 3 часам дня температура воздуха в столице достигла 7 градусов тепла, сообщает АГН «Москва». Уточняется, что максимальные значения были зафиксированы на метеостанции ВДНХ.

Специалист уточнила, что предыдущий температурный максимум в этом году в Москве был установлен 9 марта. Тогда температура воздуха составила 6,5 градусов со знаком плюс.

Ранее НСН сообщило, что в Москве ожидается бурное таяние снега, а температура воздуха во вторник, 19 марта, достигнет отметки в 9 градусов выше ноля.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.