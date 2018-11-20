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В Москве задержан участник нападения банды Басаева на Буденновск

20 Ноября 2018 в 17:05
В Москве задержан участник нападения банды Басаева на Буденновск

В столице задержан боевик из группировки Шамиля Басаева, который 23 года назад принимал участие в теракте в городе Будённовске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, предоставленные ФСБ. Отмечается, что информация об участии мужчина в нападении была получена из свидетельских показаний.

Как подчёркивает RT, во время нападения Хазвахе Черхигову было 17 лет.

Напомним, по версии следствия, в июне 1995 года боевики под руководством Шамиля Басаева захватил больницу в Буденновске. Заложниками оказались более полутора тысяч человек. В результате штурма был освобожден 61 заложник. А после переговоров были отпущены оставшиеся пленники. Жертвами трагедии стали 129 человек, подчёркивает Ura.ru.

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