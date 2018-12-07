В Москве задержан убежавший таксист, сбивший рабочих

Полиция задержала водителя такси, который сбил пешеходов центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как передает РЕН ТВ , ДТП произошло на Покровке. Под колёса автомобиля попали трое рабочих, одетых в спецформу. Причём одного из пострадавших такси проволокло под днищем около 100 метров. Водитель вытащил пострадавшего, после чего тут же уехал. «Свободная пресса» приводит рассказ очевидцев, которые говорят, что водитель выехал сначала на встречную полосу, а затем на тротуар, где сбил рабочих, которые в этот момент чистили снег.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют у задержанного обстоятельства происшествия. Как уточняет RT , водитель управлял автомобилем Kia Rio. Пока неизвестно, находился ли таксист в состоянии опьянения..