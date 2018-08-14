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В Москве задержан оппозиционер Сергей Удальцов

14 Августа 2018 в 19:42
В Москве задержан оппозиционер Сергей Удальцов

Полиция оформила административный протокол в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова о повторном нарушении при организации митинга. Об этом ТАСС сообщила его супруга Анастасия Удальцова. Оппозиционера препроводили в Мещанский суд российской столицы.

Удальцову максимально грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 200 часов либо до 30 суток административного ареста.

Ранее в отношении Удальцова был составлен протокол об административном правонарушении в связи с участием координатора «Левого фронта» в митинге 28 июля против пенсионной реформы. По версии полиции, Удальцов начал акцию, не добравшись до согласованного места проведения митинга.

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