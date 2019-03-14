В Москве задержали педофила‐опекуна

Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении мужчины, дважды оформлявшего опеку над мальчиками, в отношении которых совершал акты сексуального насилия. 59-летнего мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном статьей о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Мужчине уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет телеканал 360.

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН поддержал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, выразив мнение, что люди, осужденные за педофилию, не должны выходить из тюрьмы. «Желание совращать детей – навсегда, оно в человеке неисправимо», - подчеркнул в беседе с НСН психиатр. Он предложил законодателям обратить внимание на американскую систему наказания таких преступников. Там за педофилию людям могут дать сразу несколько пожизненных сроков.