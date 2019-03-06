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В Москве задержали десять человек после драки со стрельбой

6 Марта 2019 в 22:40
В Москве задержали десять человек после драки со стрельбой

Около 30 человек устроили массовую драку со стрельбой у станции «Рязанский проспект» на юго-востоке Москвы, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Для дальнейшего разбирательства полицейские задержали 10 человек. Ведется розыск стрелявшего. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в ноябре 2018 года был вынесен приговор участникам массовой драки со стрельбой на Хованском кладбище, которая произошла 14 мая 2016 года. В событиях приняли участие около 200 человек. Погибли трое, свыше трёх десятков получили ранения. В конце 2017 года пятеро уроженцев Центральной Азии были приговорены к трем годам колонии за участие в побоище.

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