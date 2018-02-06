В Москве ведется видеомониторинг уборки дворов от снега

Центр автоматической фиксации административных правонарушений в столице следит за уборкой города от снега с помощью 140 тысяч видеокамер. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Камеры, установленные у подъездов жилых домов, помогают зафиксировать, как ведётся очистка территорий дворов. Такое же наблюдение за процессом идёт и для контроля уборки внутридомовых проездов. В режиме онлайн операторы отслеживают перемещение по городу снегоуборочных машин. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию и направлять снегоуборочную технику в самые критические места.

Напомним, в минувшие выходные на Москву обрушился сильнейший за последние 100 лет снегопад. Как рассказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, коммунальщикам потребуется не менее недели, чтобы устранить последствия снегопада в регионе, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».