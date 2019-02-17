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В Москве в связи с угрозой минирования проверяют второй ТЦ

17 Февраля 2019 в 14:55
В Москве в связи с угрозой минирования проверяют второй ТЦ

Экстренные службы столицы сообщили о возможном минировании торгового комплекса «Атриум».

«Поступила угроза взрыва в торговом центре «Атриум», по адресу: улица Земляной Вал, дом 29», - сообщил РИА «Новости» собеседник.

В настоящий момент ведется проверка всех помещений на наличие взрывного устройства.

Утром в воскресенье полиция Москвы в связи с анонимным звонком о возможном минировании проверяла ТРЦ «Каширская Плаза» на юге мегаполиса.

Напомним, волна звонков о «минировании» соцобъектов и административных зданий прошла в России в январе 2019 года.

В 2017 году телефонные террористы подвергли атаке 75 из 85 регионов России. Только в Москве ущерб от ложного «минирования» составил 150 миллионов рублей. Угрозы взрывов не подтвердились ни в одном случае.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с НСН назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.

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