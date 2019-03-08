В Москве в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!» жительниц и гостей столицы поздравили цветами

В Москве в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!» жительниц и гостей столицы поздравляют волонтеры и военнослужащие. В городе открыто более 50 праздничных площадок.

В парке Зарядье создана цветочная конструкция с названием акции «Вам, любимые!». Для ее создания были использованы тысячи живых цветов. Женщины с удовольствием делают селфи на фоне цветочных букв и получают от волонтеров цветы в подарок.

Акцию поддержали военнослужащие Кремлевского полка, которые в Александровском саду продемонстрировали зрительницам лучшие элементы строевой подготовки. Военные музыканты подарили женщинам букеты тюльпанов.

К акции «Вам, любимые!» присоединились российские звезды. Они выкладывают видео и текстовые поздравления с 8 марта на страницах в Instagram.

Артист Вячеслав Манучаров поздравил всех дам в видеоролике и подарил цветы женщинам в метро.

Шоумен Михаил Галустян и актер Станислав Дужников поддержали акцию, разместив в аккаунтах видео «Чего не могут женщины», которое доказывает, что женщины могут очень многое.

Певец Николай Басков поздравил поклонниц: «От всего сердца поздравляю наших любимых и неповторимых женщин с праздником!!! Будьте любимы, счастливы и пусть исполнятся все мечты».

Шоумен Азамат Мусагалиев, обращаясь к представительницам прекрасной половины человечества, поддержал акцию «Вам, любимые» и написал: «Помните, что каждая из вас уникальна: значит можете больше, чем вам кажется! Ещё раз с праздником!»

Напомним, 8 марта во многих городах России проходит акция «Вам, любимые!» в рамках которой волонтеры раздают цветы, а также проводят различные флешмобы. В Москве в мероприятии заняты тысячи волонтеров.

Ранее НСН рассказала, как путешественницы в Санкт-Петербурге получали цветы в аэропорту Пулково и на Московском вокзале.