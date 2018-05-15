В Москве в преддверии ЧМ по футболу меняется схема дорожного движения

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу внесёт коррективы в схему движения на дорогах столицы. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Центра организации дорожного движения, они будут действовать в течение полутора месяцев, начиная с 1 июня.

Так, в частности, на Воробьевых горах ограничения будут действовать во время всего мундиаля, с 14 июня по 15 июля. Для проезда автомобилистов будут закрыты участки улицы Косыгина, Университетского проспекта и Университетской площади, а также Мичуринского проспекта.

Что касается ограничений в районе стадиона «Спартак», то они будут действовать лишь в дни проведения матчей. Без специальных пропусков, которые получат местные жители, нельзя будет проехать по проезду Стратонавтов и Волоколамскому проезду.

Помимо этого, вплоть до 15 июля четыре улицы в районе Хамовники, находящиеся недалеко от стадиона «Лужники» станут односторонними.

Как напоминает RT, в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу интервалы движения поездов на МЦК сократят.