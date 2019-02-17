В Москве в массовой драке погибли два человека

На юго-востоке Москве произошла массовая драка работников автомоечного комплекса. Два человека погибли, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова агентству ТАСС.

«17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй - в больнице», - заявила она.

Инцидент произошел на бытовой почве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Напомним, в ноябре 2018 года был вынесен приговор участникам массовой драки со стрельбой на Хованском кладбище, которая произошла 14 мая 2016 года. В событиях приняли участие около 200 человек. Погибли трое, свыше трёх десятков получили ранения. В конце 2017 пятеро уроженцев Центральной Азии были приговорены к трем годам колонии за участие в побоище.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг в беседе с НСН планы о расширение Хованского кладбища в три раза.