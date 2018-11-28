В Москве в ДТП попал автомобиль детской «скорой»

В Москве попал в ДТП автомобиль детской скорой медицинской помощи, передает РЕН ТВ.

В управлении ГИБДД по Москве уточнили, что инцидент произошел на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля – столкнулись легковушка и «скорая». Пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.

Предварительно, в «скорой» не было пациентов. Есть пострадавшие из иномарки.

Ранее НСН сообщала, что автомобиль «скорой помощи» врезался в маршрутный микроавтобус на проспекте Ленина Балашихи. Водитель маршрутки не уступил дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковым маячком и сиреной.