В Москве в «Аптекарском огороде» зацвело какао

Посетители «Аптекарского огорода» смогут увидеть цветущее дерево какао уже на этой неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Ботанического сада МГУ.

Сообщается, что в оранжерее расцвело шоколадное дерево (Theobroma cacao). Как пояснила PR-директор «Аптеарского огорода Ольга Архипова, в природе оно цветет довольно долго и, вероятно, посетители смогут увидеть цветы какао в течение целого календарного месяца.

Также в начале апреля в «Аптекарском огороде» можно будет увидеть фестиваль орхидей и цветущие тропические кувшинки. Кроме того, под открытым небом расцвели крокусы, подснежники и другие первоцветы. А с 13 апреля по 2 июня в «Аптекарском огороде» будет проходить ежегодный фестиваль весенних цветов.