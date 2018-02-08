В Москве установят памятник Евгению Примакову

В центре Москвы появится памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову. Его установят в сквере на Смоленской-Сенной площади напротив здания российского МИД, сообщает Интерфакс.

Автором памятника стал скульптор Георгий Франгулян, чьей известной работой также является мемориал жертвам репрессий "Стена скорби", установленный на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

По предварительной информации, все финансовые вопросы, связанные с установкой памятника, возьмет на себя благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".