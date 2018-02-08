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В Москве установят памятник Евгению Примакову

8 Февраля 2018 в 20:07
В Москве установят памятник Евгению Примакову

В центре Москвы появится памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову. Его установят в сквере на Смоленской-Сенной площади напротив здания российского МИД, сообщает Интерфакс.

Автором памятника стал скульптор Георгий Франгулян, чьей известной работой также является мемориал жертвам репрессий "Стена скорби", установленный на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

По предварительной информации, все финансовые вопросы, связанные с  установкой памятника, возьмет на себя благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

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