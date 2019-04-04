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В Москве у ТЦ на юге Москвы похитили человека

4 Апреля 2019 в 14:15
В Москве у ТЦ на юге Москвы похитили человека

Очевидцы сообщили о похищении человека около ТЦ «Ереван Плаза» в Москве. По данным РЕН ТВ, четверо людей в масках увезли мужчину в неизвестном направлении. В связи с этим в городе объявлен план «Перехват». По данным АГН Москва, в полицию позвонила женщина и заявила, что на улице Большая Тульская неизвестные затолкали в машину Audi ее мужа и увезли в неизвестном направлении.

Ранее во время пресс-конференции НСН певица Катя Лель рассказала подробности того, как она была похищена инопланетянами. По ее словам, к ней пришел блондин с голубыми глазами, одетый в светло-коричневую куртку. Мужчина взял ее за руку и сказал: «Ну что, Катя, ты готова?». Контакт с пришельцем стоил юной певице зубов. Как пишут Дни.ру, инопланетянин обещал вернуться за Катей Лель.

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