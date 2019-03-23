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В Москве стартует ежегодная акция «Ночь театров»

23 Марта 2019 в 12:47
В Москве стартует ежегодная акция «Ночь театров»

Москвичи и туристы в ночь с субботы на воскресенье смогут бесплатно посмотреть постановки более, чем в 70 московских театрах. Ежегодная общегородская акция «Ночь театров» откроется в 21:00 мск 23 марта.

О начале акции было объявлено в рамках IV Московского культурного форума, открывшегося в «Манеже» накануне. В этом году режиссером-постановщиком «Ночи театров» стал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

В числе коллективов-участников «Ночи» Московский драматический театр на Малой Бронной, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда, театр «Июльансамбль» и другие.

Зрители смогут побывать на премьерных показах, иммерсивных представлениях, творческих лекциях и мастер-классах, оригинальных экскурсиях. Для публики будут открыты 76 московских театров, которые закроются только утром в воскресенье.

На большинство спектаклей вход будет свободным, для посещения отдельных постановок потребуется дополнительная регистрация.

Напомним, IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». По данным столичного департамента культуры, за четыре дня форума на его площадках планируется провести около 80 семинаров и мастер-классов, 43 дискуссии и 39 концертов, 44 спектакля.


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