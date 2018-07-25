В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель»

Программа «Мобильный избиратель» запущена в Москве. Теперь жители столицы смогут проголосовать на выборах мэра 9 сентября по месту фактического нахождения, а не только по месту прописки. С 25 июля они могут подавать соответствующие заявления через портал Госуслуг, Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг или территориальную избирательную комиссию. Об этом сообщили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.

Программа «Мобильный избиратель» особенно актуальна для дачников, отметил заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра, руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что голосование и наблюдение за ним на загородных избирательных участках будет соответствовать московскому стандарту выборов.

В рабочей группе Мосгоризбиркома особо подчеркнули, что на всех участках – расположенных как в Москве, так и за ее пределами – будет обеспечен тотальный контроль за ходом голосования. Таким образом наблюдатели от разных партий и кандидатов смогут убедиться, что выборы на каждом конкретном избирательном участке прошли чисто и честно.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов напомнил, что подобная система уже действовала на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. В Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях образовано 209 удалённых избирательных участков. В августе члены общественного штаба посетят их для проверки готовности к выборам.