В Москве стало на 60 тысяч деревьев больше

В столице в минувшем году высажено порядка 60 тысяч деревьев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.

Градоначальник отметил, что деревья были высажены в парках и скверах, на особо охраняемых территориях, во дворах и улицах, чтобы компенсировать потери от ураганов.

«Москва стала более зеленым городом», - написал мэр.

Он добавил, что в центре столицы после окончания программы благоустройства появились 7 тысяч новых деревьев.

«Стало больше воздуха, зелени и места для пешеходов. Теперь это красивый центр современного мегаполиса со старым московским духом», - заключил Собянин.

Напомним, на Тверской после реставрации возродили липовою аллею. Первая партия деревьев-большемеров была высажена от Манежной до Пушкинской площади и уже прижилась – деревья летом даже цвели. С 1 ноября высадка лип была продолжена на Тверской и Тверской-Ямской от Пушкинской площади до сквера Тверская Застава.