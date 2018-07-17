В Москве спасли трех тонущих людей

Сегодня около 20:00 спасатели поисково-спасательной станции «Строгино» вытащили из воды троих тонущих молодых людей, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.



Происшествие произошло в 30 метрах от берега. Молодой человек обессилел при купании и начал тонуть. Двое его друзей поспешили ему на помощь, но не рассчитали силы. .

Потерпевших подняли на борт катера. Они не пострадали. Отмечается, что молодые люди были трезвы.