Вторник
17 июля
USD 62.26
EUR 72.8
Горячие новости

В Москве спасли трех тонущих людей

17 Июля 2018 в 21:35
В Москве спасли трех тонущих людей

Сегодня около 20:00 спасатели поисково-спасательной станции «Строгино» вытащили из воды троих тонущих молодых людей, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Происшествие произошло в 30 метрах от берега. Молодой человек обессилел при купании и начал тонуть. Двое его друзей поспешили ему на помощь, но не рассчитали силы. .

Потерпевших подняли на борт катера. Они не пострадали. Отмечается, что молодые люди были трезвы.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.