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В Москве сотрудники полиции начали поздравлять женщин с 8 марта

6 Марта 2019 в 18:08
В Москве сотрудники полиции начали поздравлять женщин с 8 марта

В столице проходит праздничная акция «8 марта – в каждый дом». Сотрудники ГАИ, инспекции по делам несовершеннолетних и миграционной службы поздравляют девушек и женщин города с праздником, дарят им цветы и другие памятные подарки.

По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы Юрия Титова, в акции принимают участие сотни сотрудников. Кроме того, в каждом округе столицы проходят дополнительные акции в честь 8 Марта.

Эксперты назвали самые популярные подарки к 8 марта

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, как правильно выбрать цветы к 8 марта. В первую очередь мужчинам следует обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим». Также нужно отдавать предпочтение цветам с полураскрытым бутонам. Покупая розы, нужно обратить внимание на наличие «рубашки» у основания самого бутона. Если лепестки немного оттянуть в сторону, то у свежих цветов они примут первоначальное положение. В Роспотребнадзоре посоветовали не оставлять цветы на долгое время без воды и не подвергать их резким перепадам температур, обязательно подрезать стебли. Также, по словам специалистов, не нужно ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны.

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